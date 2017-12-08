ВВС Израиля ударили по палестинским боевикам в ответ на ракетный обстрел

Фото: Zuma/ТАСС/Mohammed Asad

Авиация Израиля атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа. Удар стал ответом на ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа", – цитирует сообщение армейской пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в сторону юга Израиля была выпущена ракета со стороны сектора Газа. Атаку отразила система ПРО "Железный купол", происшествие обошлось без пострадавших.

Два аналогичных пуска со стороны палестинских боевиков зафиксировали 7 декабря. Ракеты также были нацелены на юг Израиля и были сбиты, не достигнув цели.