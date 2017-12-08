Трамп решил пройти медобследование и рассказать о результатах всему миру

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Президент США Дональд Трамп решил в начале 2018 года года пройти полное медицинское обследование и затем рассказать о текущем состоянии своего здоровья всему миру.

Как сообщает "Аргументы недели", Трамп собирается обследоваться в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Результаты опубликуют сразу после анализа врачей.

В СМИ в последнее время начали обсуждать здоровье президента США. В ноябре Трамп прервал свою речь в Белом доме, чтобы выпить воды, а недавно во время выступления он внезапно начал произносить слова невнятно.

Рейтинг поддержки населением действующего президента США Дональда Трампа упал на шесть процентов. Его политику одобряют всего 32 процента американцев. 63 процента оказались полностью недовольны решениями главы государства.