Трамп решил пройти медобследование и рассказать о результатах всему миру

8 декабря, 12:53
Фото: ТАСС/Newzulu/Kyle Mazza
Президент США Дональд Трамп решил в начале 2018 года года пройти полное медицинское обследование и затем рассказать о текущем состоянии своего здоровья всему миру.
Как сообщает "Аргументы недели", Трамп собирается обследоваться в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Результаты опубликуют сразу после анализа врачей.
В СМИ в последнее время начали обсуждать здоровье президента США. В ноябре Трамп прервал свою речь в Белом доме, чтобы выпить воды, а недавно во время выступления он внезапно начал произносить слова невнятно.
Рейтинг поддержки населением действующего президента США Дональда Трампа упал на шесть процентов. Его политику одобряют всего 32 процента американцев. 63 процента оказались полностью недовольны решениями главы государства.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: