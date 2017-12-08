Пожарные не могут совладать с лесными пожарами в Калифорнии

Фото: ТАСС/Zuma/U.S. Forest Service

В Калифорнии начались лесные пожары, однако спасатели с ними пока не справляются, сообщает "Мир 24". Жители семи округов получили предупреждение о немедленной эвакуации.

Огонь пылает и в одном из самых богатых районов Лос-Анджелеса – Бель-Эйре. Здесь такие звезды, как Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Харрисон Форд. В результате ЧП уже уничтожено несколько особняков.

Однако больше всех страдают жители округа Вентура – здесь уничтожены более 200 построек, а более 260 тысяч человек остались без электричества. В округе введен режим ЧС. Местные жители пытаются бороться с огнем самостоятельно, помогая пожарным.

В округе Сан-Диего только за сутки огонь охватил 14 квадратных километров.

При этом синоптики прогнозируют до конца недели сухую погоду и сильный, местами ураганный ветер с порывами до 60 метров в секунду. Это значит, что пламя продолжит стремительно распространяться.