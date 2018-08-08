В Италии преступники ломали желающим конечности ради страховки

8 августа, 19:22
Фото: AP/Paolo Santalucia
Полицейские итальянского города Палермо задержали 11 членов двух преступных группировок, ломавших своим нанятым людям кости ради получения медицинских выплат.
К услугам мошенников прибегали нищие, безработные, токсикоманы и отстающие в физическом развитии люди. Им ломали кости рук и ног, используя 20-килограмовые диски от штанги, рассказали в полиции.
В группировке состояла медсестра одной из больниц, она обеспечивала банды обезболивающими препаратами, сообщает РИА Новости.
Чтобы получить страховку, преступники инсценировали ДТП с фальшивыми свидетелями. В результате сумма выплат могла достигать 100-150 тысяч евро. Жертвы же получали всего 300 евро за перелом руки и 500 – за травму ноги. В одном из инцидентов пострадал гражданин Туниса.
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