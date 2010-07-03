В Великобритании ищут дегустаторов шоколада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Великобритании один из крупнейших производителей продуктов питания ищет в команду дегустаторов шоколада, сообщает "Мир 24".

Подать заявки могут все желающие, однако кандидат должен иметь идеальные вкусовые рецепторы.

Претендентам предложат пройти несколько испытаний, на которых нужно оценить вкусовые качества продуктов и по шкале от одного до 15 решить, насколько они сладкие, соленые или горькие.

Восемь претендентов, успешно сдавших экзамен, пройдут шестимесячный курс обучения вкусу шоколада. После этого они смогут дегустировать лакомство.

Работа будет заключаться в тестировании существующих и новых продуктов. Они будут помогать разрабатывать бренды, улучшая их вкус.

Ранее сообщалось, что австралийский миллионер Мэтью Лепри открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес.

Помощнику обещают платить по 52 тысячи долларов в год. Страховка, проживание и прочие расходы полностью компенсируются.