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В мире

16:01

Жительница США пять дней провела в засыпанной снегом машине

за рубежом

Фото: depositphotos/zimmytws

Женщина по имени Джанет Вуд пять дней провела в засыпанном снегом автомобиле в США, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в городе Ньюарк. Женщине помогли выбраться из машины пожарные. Она рассказала, что живет в своем автомобиле, потому что нет собственного дома.

Вуд призналась, что после того, как ее машину полностью отчистят от снега, она планирует заняться поиском жилья.

Ранее знаменитый американский сурок Фил предсказал, что зима в США будет долгой. Последние дни на северо-восточном побережье страны бушуют снежные бури.

Из-за снегопада в стране были отменены 1,6 тысячи рейсов. В Нью-Йорке и девяти других округах объявлен режим чрезвычайного положения.

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