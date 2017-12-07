Бывший врач сборной США по гимнастике приговорен к 60 годам тюрьмы

7 декабря, 22:09
Фото: thisisinsider.com
Суд города Гранд-Рапидс в США приговорил экс-врача национальной сборной Ларри Нассара к 60 годам тюремного заключения за детскую порнографию.
Бывшего медика также обвиняют в домогательствах до молодых спортсменок, сообщает AP. Дело о приставаниях будут рассматривать отдельно.
Нассар работал в Университете штата Мичиган и Федерации гимнастики США. Фотографии с детской порнографией у него нашли в 2016 году. Всего на электронных носителях содержалось более 37 тысяч снимков.
Бывший медик уже признал себя виновным в семи случаях домогательства, обвинения против него выдвинули более 130 спортсменок. Они сообщили о ненадлежащем или оскорбительном сексуальном поведении различной степени тяжести.
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