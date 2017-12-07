В полиции Великобритании подтвердили готовящееся покушение на Терезу Мэй

7 декабря, 02:05
Фото: ТАСС/Ben Birchall/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Полицейские Великобритании подтвердили информацию о готовящемся покушении на премьер-министра страны Терезу Мэй.
Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Дин Хейдон заявил, что двое мужчин планировали теракт, где главной целью была премьер-министр.
Оба подозреваемых уже задержаны. Одному из них предъявлены обвинения в планировании теракта против Даунинг-стрит, сообщает РИА Новости.
Оба задержанных предстанут перед магистратским судом Вестминстера.
Хейдон также уточнил, что с 2013 года это 22-ой теракт, который предотвратили полицейские Великобритании.
Ранее сообщалось, что двое мужчин хотели взорвать бомбу, которая была спрятана в их сумке. После взрыва, они хотели напасть на премьер-министра и убить ее при помощи ножей, поясов смертника и перцовых баллончиков.
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