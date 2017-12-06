Сторонники ИГ могли готовить покушение на Терезу Мэй — СМИ

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Полиция Великобритании заявила о готовящемся покушении на премьер-министра Терезу Мэй.

По версии следователей, расправиться с политиком хотели двое исламистов, которые могут быть сторонниками террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на NZ Herald.

Полицейские уточняют, что двое мужчин хотели взорвать бомбу, которая была спрятана в их сумке. После взрыва, они хотели напасть на премьер-министра и убить ее при помощи ножей, поясов смертника и перцовых баллончиков.

Предотвратить покушение удалось благодаря совместной работе полиции и спецслужб.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации завершают операцию по уничтожению последнего анклава боевиков ИГИЛ.