07 ноября 2018, 09:52В мире
Сербию призвали снизить "зависимость" от российского газа
Фото: AP/Michel Spingler
Властям Сербии следует разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок газа из России. Об этом сказано в докладе комитета по иностранным делам Европарламента, передает RT.
Согласно документу, Сербии рекомендуют "диверсифицировать источники выработки электроэнергии в стране с ориентацией на другие возобновляемые виды". Авторы доклада также выражают беспокойство, вызванное военным сотрудничеством Белграда с Москвой и Минском.
Помимо прочего, в документе говорится, что Сербии нужно "обеспечить большую согласованность" с европейской политикой в области безопасности и курсом в отношении России.
В начале октября сербский президент Александр Вучич не исключил, что его страна примкнет к антироссийским санкциям, если Белграду предложат ускорение процесса присоединения к ЕС.