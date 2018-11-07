Сербию призвали снизить "зависимость" от российского газа

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Властям Сербии следует разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок газа из России. Об этом сказано в докладе комитета по иностранным делам Европарламента, передает RT.

Согласно документу, Сербии рекомендуют "диверсифицировать источники выработки электроэнергии в стране с ориентацией на другие возобновляемые виды". Авторы доклада также выражают беспокойство, вызванное военным сотрудничеством Белграда с Москвой и Минском.

Помимо прочего, в документе говорится, что Сербии нужно "обеспечить большую согласованность" с европейской политикой в области безопасности и курсом в отношении России.

В начале октября сербский президент Александр Вучич не исключил, что его страна примкнет к антироссийским санкциям, если Белграду предложат ускорение процесса присоединения к ЕС.