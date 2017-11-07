Вайнштейна пожизненно исключили из Академии телевидения

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Продюсера Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Американской академии телевидения. Такое решение в академии приняли после скандала о домогательствах продюсера.

Как сообщает "Мир 24", академия поддерживает всех тех, кто выступает против насильственного преследования во всех формах. Также там подчеркнули, что пересмотрят кодекс правил организации.

Вайнштейн продолжает терять места в различных организациях киноиндустрии. Ранее его пожизненно исключили из Гильдии продюсеров Америки, также начат процесс об изгнании продюсера из Гильдии режиссеров.

В начале октября около 50 актрис обвинили Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Его жертвами стали Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу, Эшли Джадд, Розана Аркетт, среди них были также актрисы, модели, сотрудницы его фирм.

Общественность призывает лишить продюсера Ордена Британской империи, который он получил за вклад в британскую киноиндустрию. Продюсер пройдет лечение от сексуальной зависимости. Он уже прибыл в реабилитационный центр в штате Аризона. Представитель Вайнштейна рассказал, что тот прислушался к киносообществу и начал двигаться по правильному пути. Сам продюсер заявил, что нуждается в помощи.

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