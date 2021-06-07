В Минобороны Британии признали факт пьяного дебоша своих солдат в Эстонии

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Министерство обороны Великобритании проводит расследование инцидента с пьяными британскими военными, которых высадили из поезда в Эстонии. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В настоящий момент ведется расследование", – пояснили в ведомстве.

Ранее шестерых британских солдат задержали в поезде в городе Йыгева у границы с Россией за нарушение общественного порядка в поезде.

Пассажирам не понравилось их шумное и агрессивное поведение, и они пожаловались на них проводникам. Те самостоятельно уладить проблему не смогли и вызвали полицию. Солдат передали военной полиции НАТО. Им грозит дисциплинарное взыскание.

