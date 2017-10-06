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06 октября 2017, 17:24

В мире

Захарова пообещала добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman

Фото: Zuma/ТАСС/Sputnik

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ,что ведомство будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сделаем все, чтобы фотография была исключена", – подчеркнула Захарова.

Ранее один из пользователей Twitter обратил внимание на то, что снимок убитого в Анкаре в 2016 году посла использовали в игре Batman: The Enemy Within. Фото было сделано сразу после нападения, оно появилось в игре компании Telltate.

Посла Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии выставки "Россия глазами турок". Преступник выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. Нападавшего ликвидировали полицейские. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

В честь Карлова названа улица в Анкаре, где находится российское посольство в стране.

за рубежом
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