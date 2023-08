Захарова пообещала добиться исключения фото посла Карлова из игры Batman

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ,что ведомство будет добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене фотографии погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сделаем все, чтобы фотография была исключена", – подчеркнула Захарова.

Ранее один из пользователей Twitter обратил внимание на то, что снимок убитого в Анкаре в 2016 году посла использовали в игре Batman: The Enemy Within. Фото было сделано сразу после нападения, оно появилось в игре компании Telltate.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1