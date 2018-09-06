В районе Стамбула в море упал вертолет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В акватории Мраморного моря в районе Стамбула потерпел крушение вертолет. Два человека спасены и доставлены в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По предварительным данным, на борту вертолета находились пилот и пассажир. Они были благополучно спасены и доставлены в больницу. Уточняется, что состояние одного из спасенных тяжелое.

Вертолет принадлежал частной турецкой компании. Причиной крушения могли стать погодные условия.

Ранее во время падения вертолета в чешском городе Пльзень погибли четыре человека. После выполненного в воздухе маневра вертолет перевернулся в воздухе и упал на один из цехов завода в городе.

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