В Лос-Анджелесе организаторам домашних вечеринок будут отключать электричество и воду

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В Лос-Анджелесе организаторам запрещенных из-за коронавируса домашних вечеринок будут отключать электричество и воду. Данную меру ввел мэр города Эрик Гарсетти сообщает "Газета.ру".

По его словам, после того, как закрылись бары и подобные заведения, домашние вечеринки практически превратились в ночные клубы. Новые ограничения направлены на предотвращение распространения инфекции.

"Если дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания, я разрешаю в таких случаях отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса", – подчеркнул Гарсетти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице масочный режим и другие введенные из-за коронавируса ограничения могут действовать еще несколько месяцев.