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С седьмого августа ЕС начнет блокировку американских санкций против Ирана. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Как сообщает РИА Новости, в Брюсселе это объяснили желанием защитить европейские компании, сотрудничающие с Тегераном.

В июле главы МИД стран – членов ЕС одобрили поправки в "блокирующий статут", который признает недействительными санкции США в отношении Ирана на территории Европы.

Ранее Вашингтон пригрозил ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Ограничение экспорта нефти из Ирана – одна из санкций, восстановленных президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения по ядерной программе.

Председатель европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, в свою очередь, заявил, что ЕС не откажется от ядерной сделки с Ираном. По его словам, она представляет благо для всего мирового сообщества.