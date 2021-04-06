Илон Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship SN11

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Прототип космического корабля Starship SN11 американской компании SpaceX взорвался по причине утечки метана. Об этом сообщил руководитель компании Илон Маск.

По его словам, небольшая утечка привела к возгоранию двигателя, а также сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры.

"Мы всеми возможными способами устраняем неполадки", – написал Маск в Twitter-аккаунте.

Кроме того, на сайте NASA SpaceFlight.com разместили сообщение о том, что новый прототип Starship, SN15, готовится к выкатке на стартовую площадку.

Ранее сообщалось, что прототип космического корабля Starship компании SpaceX снова взорвался при посадке. Во вторник, 30 марта, в Техасе провели очередные летные испытания.