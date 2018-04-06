Украина будет следить за Крымом во время Пасхи

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Украинские пограничники усилят контроль на границе с Крымом во время пасхальных праздников.

Как сообщают "Аргументы недели", для этого привлекут авиацию. Самолеты Diamond будут мониторить ситуацию на сухопутных участках границы, а также в территориальном море и на административной границе с Крымом.

Отмечается, что авиацию и морские силу будут использовать каждый день в ходе праздников. На вооружении украинской Госпогранслужбы имеются пять самолетов Diamond.

Ранее в Азовском море задержали российское судно "Норд". Украинские пограничники сочли нарушением его движение из Крыма под российским флагом.