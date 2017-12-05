Михаила Саакашвили сняли с крыши и задержали в Киеве

5 декабря, 10:56
Фото: ТАСС/Петр Сивков
В Киеве задержали экс-губернатора Одесской области и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Задержание проходило в ходе следственных действий Генпрокуратуры Украины.
По словам внефракционного депутата Верховной рады Виктора Чумака, спецназовцы сняли Саакашвили с крыши его дома, передает ТАСС. При этом корреспондент агентства с места события сообщил, что пока вывести Саакашвили из подъезда его дома не удается, так как его соратники блокируют улицу.
Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили забрался на крышу своего дома и не подпускает к себе сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые ранее ворвались в его квартиру с обыском.
Ранее Саакашвили назвал президента Украины Петра Порошенко вором. Также он призвал своих сторонников не дать похитить себя силовиками президента. В квартиру Саакашвили не пускают адвокатов. Возле его дома находится полиция и сотрудники пожарной службы.
После отставки Михаила Саакашвили с поста руководителя Одесской области, он покинул Украину. Его также лишили украинского гражданства. В начале сентября он вернулся в страну, однако его признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали.
Затем он подал заявление на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, но ему отказали.
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