Предсмертное письмо Бодлера продали за 234 тысячи евро

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Предсмертное письмо французского поэта XIX века Шарля Бодлера было продано на французском аукционе Osenat за 234 тысячи евро.

Письмо было адресовано балерине Жанне Дюваль. Оно ушло с молотка по цене почти втрое выше первоначально заявленной, передает BBC со ссылкой на данные торгов. Имя покупателя не разглашается.

Шарль Бодлер написал это письмо 30 апреля 1845 года. В тот же день он совершил неудачную попытку самоубийства, после чего прожил еще 22 года, за которые опубликовал свой знаменитый поэтический сборник "Цветы зла".

Бодлер встретился с балериной Дюваль в 1842 году. Множество своих стихотворений он посвятил ей.