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В мире

19:55

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили канал на YouTube

за рубежом

Фото: youtube.com/The Duke and Duchess of Cambridge

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон запустили собственный канал на видеохостинге YouTube.

Первым на канале стал 25-секундный ролик, составленный из фрагментов записей с различных мероприятий с участием принца и герцогини, в числе которых визит в Пакистан и посещение фермы в Англии.

"Кстати, тебе бы надо поосторожней с тем, что ты говоришь, потому что эти ребята все снимают", – пошутил Уильям, обращаясь к Кейт в начале видео.

Пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских активно использует социальные сети, причем супруги нередко сами пишут материалы для них. Недавно они опубликовали семейное видео и поблагодарили всех за поздравление с десятилетием свадьбы.

Ранее принца Уильяма и Кейт Миддлтон уличили в несоблюдении королевского протокола – пара нарушила 30-летнюю рождественскую традицию Виндзоров, не появившись на утренней службе в Сэндрингеме. Позднее Миддлтон была замечена во время прогулки.

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