Пара провела ночь на крыше сломавшейся машины посреди реки с крокодилами

Фото: facebook.com/NTPFES

Пара из австралийского города Дарвин в Северной Территории провела ночь на крыше сломавшейся машины посреди кишащей крокодилами реки. Об этом сообщает издание The Guardian.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 3 апреля. Молодые люди на автомобиле Land Cruiser пытались пересечь реку с крокодилами. Машина застряла посреди реки, после чего вода поднялась до уровня окон. Из-за этого электрика автомобиля отказала. В ожидании спасателей пара забралась на крышу транспортного средства.

К 06:00 утра воскресенья, 4 апреля, полиция и спасатели смогли добраться до застрявшего автомобиля.

Ранее в Австралии показали, как отогнать от себя гигантского крокодила. Для этого нужно лишь немного помахать перед ним кепкой, как сделал австралиец Мэтт Райт.