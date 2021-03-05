В Новой Зеландии объявили эвакуацию жителей из-за угрозы цунами – СМИ

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Эвакуацию жителей начали на острове Северный в Новой Зеландии из-за угрозы цунами. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Ранее в районе произошла серия мощных землетрясений. Сила подземных толчков превышала 8 баллов.

Как сообщает СМИ, эвакуация проводится в прибрежных зонах острова Северный. Жителей попросили перебраться на возвышенные места.

В материале отмечается, что свои дома покидают тысячи человек. По этой причине на дорогах возникли затруднения.

Ранее в центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от города Лариса, в котором проживает около 144 тысяч человек. Очаг залегал на десятикилометровой глубине.