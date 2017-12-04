В ДНР сообщили о потерях ВСУ от дружественного огня

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко

Между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит перестрелка в районе населенного пункта Гладосово в пригороде Горловки. Столкновения между украинскими силовиками зафиксировали в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Как сообщает РИА Новости, силовики применяют минометы. При этом уточняется, что армия ДНР в конфликт не вмешивается.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что жертвами перестрелок между подразделениями ВСУ с 22 ноября стали 17 украинских военных. Еще 11 человек ранены.

Он подчеркнул, что все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце октября сообщал, что небоевые потери Вооруженных сил Украины и других военизированных формирований с тех пор, как началась силовая операция в Донбассе, превысили 10 тысяч человек.

По его словам, две бригады погибли только из-за того, что военнослужащие не исполняли требования уставов и инструкций или же совершали преступления, в том числе друг против друга. Кроме того, около 360 тысяч участников силовой операции на востоке Украины страдают от посттравматического синдрома.