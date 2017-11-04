Власти Бельгии планируют без спешки изучить ордер на арест экс-главы Каталонии

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Прокуратура Бельгии получила ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Представитель прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт подтвердил информацию. Он заявил, что ордер изучат и передадут судье, сообщает Reuters. По словам представителя, это может случиться в ближайшие дни – в выходные или в понедельник, 6 ноября. В прокуратуре не торопятся, добавил он.

Ранее Испания отправила Бельгии европейский ордер на арест Пучдемона. Ордер обязывает любую страну-члена ЕС экстрадировать подозреваемого в течение 60 дней с момента получения запроса. Мадрид также просит выслать четверых советников экс-главы Каталонии. В Испании их обвиняют в бунте, неподчинении властям и растрате общественных средств.

Пучдемон и четверо бывших советников остаются в Бельгии и не явились в суд для дачи показаний. Еще одного советника выпустили под залог в 50 тысяч евро.

1 октября в Каталонии прошел референдум о выходе региона из состава Испании. 90,18 процентов участников высказались в пользу независимости. Мадрид отказался признавать результаты.

Парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона 27 октября. В тот же день сенат Испании утвердил 155-ю статью конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Членов женералитета отстранили от должностей, а парламент автономного сообщества распустили. Досрочных выборы в Каталонии назначили на 21 декабря.

30 октября Генпрокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков Каталонии, ответственных за провозглашение независимости автономии. По испанским законам, им грозит до 30 лет тюремного заключения.