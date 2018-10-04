Пентагон выделит 248 млн долларов на военные объекты в Европе

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Минобороны США планирует выделить 248 миллионов долларов на строительство новых военных объектов в Европе, а также на ремонт существующих, информирует RT.

Проект контракта Инженерного корпуса армии США в Европе оказался в распоряжении издания. Подрядчикам предстоит заняться восстановлением и ремонтом множества объектов, в том числе складов, топливохранилищ и аэродромов, создавать проекты для нужд крупного и малого строительства. Кроме того, исполнителям работ предстоит заняться возведением жилья для военнослужащих, а также соответствующей инфраструктуры для нужд американской армии в Европе.

На сегодняшний день военные объекты Минобороны США расположены в пяти странах Европы.