Юный бельгийский гений окончил школу в 8 лет

4 июля, 16:16
Фото: depositphotos/carballo
Юный вундеркинд из Бельгии Лоран Симонс окончил шестилетний школьный курс за полтора года учебы в возрасте восьми лет. Наравне с 18-летними выпускниками он получил аттестат об образовании и выбирает вуз для поступления. Об этом передает издание "Аргументы Недели".
"Мой любимый школьный предмет – математика. Она настолько обширна – в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра", – рассказал мальчик.
По словам родителей, с детства Лоран не любил играть с детьми, он читал много книг по медицине и решал математические задачки.
Сейчас IQ юного гения равен 145, он получает предложения от ведущих университетов со всего мира, но пока не остановил свой выбор на каком-то из них.
Ранее московский выпускник, который набрал 400 баллов по четырем дисциплинам ЕГЭ, поделился своим секретом успеха.
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