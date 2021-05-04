Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции

Фото: телеграм-канал "strana.ua"

Работница пятизвездочного отеля в Турции рассказала подробности инцидента, в результате которого Bosphorus Sorgun пришлось закрыть. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Вечеринка – это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно", – пояснила сотрудница.

Она уточнила, что автор видео, которое распространилось в Сети, проник в отель под видом гостя. Возможной причиной такого поступка девушка назвала месть за увольнение или конкуренцию.

После такого скандала отель посетили сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы и лишили его сертификата "Безопасного туризма", позволявшего принимать туристов во время пандемии.

"Говорят, закрытие отелей – это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок", – подчеркнула работница.

Ранее в Турции закрыли новый пятизвездочный отель. Причиной стала вечеринка, которую устроили для гостей из России, Белоруссии и Украины. В Сеть попали эти кадры, на которых видно, как туристы веселятся, забыв о масках и социальной дистанции.

При этом на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.

