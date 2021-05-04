Стали известны подробности скандала с украинскими туристами в Турции

18:10
Фото: телеграм-канал "strana.ua"
Работница пятизвездочного отеля в Турции рассказала подробности инцидента, в результате которого Bosphorus Sorgun пришлось закрыть. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Вечеринка – это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле. Зачем он это сделал, неясно", – пояснила сотрудница.
Она уточнила, что автор видео, которое распространилось в Сети, проник в отель под видом гостя. Возможной причиной такого поступка девушка назвала месть за увольнение или конкуренцию.
После такого скандала отель посетили сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы и лишили его сертификата "Безопасного туризма", позволявшего принимать туристов во время пандемии.
"Говорят, закрытие отелей – это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок", – подчеркнула работница.
Ранее в Турции закрыли новый пятизвездочный отель. Причиной стала вечеринка, которую устроили для гостей из России, Белоруссии и Украины. В Сеть попали эти кадры, на которых видно, как туристы веселятся, забыв о масках и социальной дистанции.
При этом на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.
В Турции закрыли отель из-за вечеринки туристов из России, Белоруссии и Украины
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