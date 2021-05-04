Бельгийский фермер случайно передвинул границу с Францией

17:12
Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache
Бельгийский фермер случайно сместил границу с Францией, переставив пограничный камень. Об этом сообщает ТАСС.
О необычном изменении заявил местный историк, который во время прогулки заметил, что камень, который обозначает границу между странами, сдвинулся более, чем на два метра.
Позже выяснилось, что камень переместил бельгийский фермер из-за того, что тот мешал проезду его трактору.
Международного скандала удалось избежать. Мэр соседней французской деревни Орели Велонек пояснил, что сейчас не время новой пограничной войны.
В свою очередь, мэр бельгийской деревни Давид Лаво отметил, что подобные действия могут вызвать конфликты даже между частными землевладельцами, не говоря уже о целых государствах.
"Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея", – подчеркнул Лаво.
Власти Бельгии уже связались с фермером, сообщив, что если он не вернет пограничный камень на место, то это дело может дойти до бельгийского МИД.
Ранее во Франции представители мелких фермерских хозяйств устроили акции протеста. По их мнению, чиновники лоббируют интересы крупного бизнеса и разоряют мелкие хозяйства.
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