Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы те уехали из страны

17:10
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В Швейцарии приняли решение оплатить билет в любую страну Европы бродягам и попрошайкам, если те обязуются больше не возвращаться. Об этом сообщает издание 20 Minuten.
Уточняется, что власти намерены предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен нужно подписать документ о том, что этот человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время".
Известно, что таким предложением уже воспользовался 31 человек, 14 из них из Румынии, 7 – из Бельгии, 7 – из Германии, 2 – из Италии и 1 – из Франции. Отмечается, что граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии разработали недорогой тест на антитела к коронавирусу. Его создали в Женевском университете. Анализ стоит 55 евроцентов.
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