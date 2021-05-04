Швейцария заплатит попрошайкам, чтобы те уехали из страны

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В Швейцарии приняли решение оплатить билет в любую страну Европы бродягам и попрошайкам, если те обязуются больше не возвращаться. Об этом сообщает издание 20 Minuten.

Уточняется, что власти намерены предоставить железнодорожный или авиабилет, а также 20 швейцарских франков любому попрошайке, который захочет вернуться на родину. В обмен нужно подписать документ о том, что этот человек больше не вернется в Швейцарию "как минимум какое-то время".

Известно, что таким предложением уже воспользовался 31 человек, 14 из них из Румынии, 7 – из Бельгии, 7 – из Германии, 2 – из Италии и 1 – из Франции. Отмечается, что граждане Румынии предпочли вернуться домой на самолете. Власти оплатили им авиабилеты компании Wizzair стоимостью по 60 франков.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии разработали недорогой тест на антитела к коронавирусу. Его создали в Женевском университете. Анализ стоит 55 евроцентов.