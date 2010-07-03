Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая.
Он добавил, что запланировано знакомство с депутатами, представителями депутатских фракций. "Мы приехали, ждем результата. Мы будем предлагать (провести инаугурацию – прим.M24.ru) на 19 число", – цитирует Зеленского РИА Новости.
3 мая в Верховную Раду внесли законопроект с датой инаугурации. Торжественное заседание, посвященную принесению Зеленским присяги в качестве президента страны, также предложили назначить на 19 мая.
30 апреля ЦИК Украины официально огласил итоге президентских выборов. Во втором туре победил Зеленский с 73,22% голосов, его соперник Петр Порошенко набрал 24,45%.
Новоизбранный президент уже представил членов своей команды, которые, по его словам, пойдут с ним в администрацию. Он подчеркнул, что собирается избавляться от представителей старой команды.
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