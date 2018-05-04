США больше не будут финансировать сообщившую о химатаке в Сирии группу

Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani

Вашингтон решил заморозить финансирование группы "Белые каски", ранее сообщившей о химической атаке в Сирии. Об этом пишет "Газета.ру".

Лидер "Белых касок" выразил недоумение таким решением администрации США и отметил, что "встречи в марте были очень позитивными". "Были даже заявления со стороны официальных лиц о долгосрочных обязательствах вплоть до 2020 года", − заявил глава организации. По его словам, разговоров о прекращении финансовой поддержки не было.

Уточняется, что в апреле Вашингтон пересмотрел бюджет группы "Белые каски", треть средств которого поступала от американского правительства. При этом, по действующим правилам, решение о продолжении финансирования должны были принять до 15 апреля, чтобы оно не было отозвано.

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