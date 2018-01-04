В сирийском Хмеймиме уничтожены семь российских самолетов

СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе в Хмеймиме в Сирии, сообщает "Газета.ру".

База подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов 31 декабря.

В результате, по данным СМИ, были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

Помимо этого, исламисты взорвали склад боеприпасов. Травмы могли получить около десяти военных.

В российском военном ведомстве этот инцидент пока не комментируют. Однако в Минобороны подтвердили, что погибли двое летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24.