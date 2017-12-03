Трампа порадовало отстранение журналиста ABC за репортаж о Флинне

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение телеканала ABC отстранить от работы журналиста, допустившего ошибку в новости про бывшего советника главы государства по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Поздравления ABC в связи с временным отстранением Брайана Росса из-за его ужасно недостоверного и лживого репортажа об охоте на ведьм, связанного с Россией, Россией, Россией. Больше сетей и "газет" должны поступить так же со своими Fake News!" – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну предъявили официальные обвинения в том, что он дал ФБР ложные показания по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Теперь Флинну грозит до полугода тюрьмы или штраф в размере до 9,5 тысячи долларов.