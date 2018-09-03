Глава МИД Сирии рассказал о возможной провокации с химоружием в Идлибе

03 сентября 2018, 10:20
Фото: АР/Pavel Golovkin
Глава МИД Сирии Валлид Муаллем рассказал, что правительству известно о возможной провокации с химоружием в Идлибе, а также о похищении 44 детей "Белыми касками".
По его словам, украденных несовершеннолетних используют для размещения лжесвидетельств на интернете. Он также отметил, что контрабандой были доставлены контейнеры с хлором в районы Идлиба, контролируемые "Белыми касками". Их привезли боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "Во взаимодействии с британскими спецслужбами они готовят сценарий, который будет транслироваться по всему миру после начала военной операции в Идлибе", – цитирует главу ведомства RT.
По его словам, коалиция готовится к применению агрессии под предлогом ответа на химатаку, как это было ранее сделано после инсценировки химатаки в Хан-Шейхуне, когда произошел ракетный удар по авиабазе в Сирии.
Муаллем отметил, что в Думе также были отмечены атаки сил коалиции. "Эта агрессия была совершена даже до начала расследования этой химатаки со стороны международных экспертов. Это означает, что подобный повод специально создается для введения в заблуждение международного сообщества", – подчеркнул министр.
Он напомнил, что США присутствует на территории Сирии незаконно, и правительство намерено продолжать борьбу за то, чтобы штатовские вооруженные силы покинули страну.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что американские специалисты на базе Эт-Танф готовили боевиков, которые должны были совершить теракты в сирийской Пальмире.
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