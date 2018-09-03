Последняя серия мультсериала Adventure Time выйдет 3 сентября

Фото: скриншот мультсериала "Adventure Time", создатель Пендлтон Уорд

Последняя серия американского мультсериала Adventure Time выйдет на экраны 3 сентября. По словам создателей анимации, десятый сезон станет завершающим, передает издание Variety.

"Мы были очень счастливы, когда публика полюбила мультсериал и стала ждать выхода каждой новой серии", – отметил исполнительный продюсер Адам Муто.

Действие мультсериала происходит на Земле, куда после ядерной войны вернулась магия. Главный герой – мальчик Финн вместе со своей собакой Джейком живут в Конфетном Королевстве и помогают жителям соседних земель.

Мультсериал неоднократно номинировался на различные престижные премии, такие как "Эмми", "Энни" и "Golden Reel Awards".

Ранее создатели сериала "Игра престолов" представили первые кадры финального сезона. Отмечается, что в последних эпизодах сериала не будет знакомых зрителям персонажей, так как действие будет разворачиваться за тысячу лет до событий в знакомой истории.