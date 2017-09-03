Путин призвал не поддаваться эмоциям в ситуации с КНДР

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора, сообщает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин высказался за сдержанную реакцию международного сообщества. Он также подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами,отметил Песков.

При этом лидеры двух стран осудили проведенное 3 сентября КНДР новое ядерное испытание. Как пояснил Песков, такие инциденты подрывают глобальный режим нераспространения, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права.

Пресс-секретарь президента добавил, что лидеры продолжат диалог по Северной Корее на встрече 7 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о возможном применении военной силы против КНДР. Он не исключил такого развития событий, отвечая на вопрос журналистов о реакции США на новые ядерные испытания. Речь идет о тестировании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. О прошедших испытаниях 3 сентября сообщила КНДР.



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