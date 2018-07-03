Британские СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей

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Полиция Великобритании нашла двух подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает газета The Sun.

Источник издания в Скотланд-Ярде уверяет, что подозреваемые покинули Британию в течение суток после преступления и сейчас находятся в России. Полиция считает эту информацию большим прорывом в деле, которое расследуется уже четыре месяца.

Конечная цель правоохранителей, чтобы виновники предстали перед судом, однако уточняется, что задача усложняется тем, что они более не находятся в Великобритании.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали при инциденте в английском городе Солсбери. Они были отравлены веществом неизвестного происхождения.

По версии Великобритании, к покушению на Скрипаля и его дочь Юлию причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. Оба пострадавших выжили, они уже выписаны из больницы.

В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.