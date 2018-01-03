Иранские военные сообщили о поражении мятежников

3 января, 16:56
Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Командующий Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "смуты" в городах Исламской Республики.
"Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана. Сегодня мы можем объявить об окончании смуты и поражении мятежа", – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты связаны с внутренними проблемами в стране и подстрекательством со стороны других государств, в том числе Саудовской Аравии.
Акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. По последним данным, в ходе столкновений митингующих с полицией погибло 20 человек. Также сообщалось о задержании более 450 мятежников.
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