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В мире

14:43

"Хвосты китов" в Нидерландах спасли поезд от падения в воду

за рубежом транспорт

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Скульптурная композиция "Хвосты китов" в Спейкениссе в Нидерландах предотвратила падение в воду поезда метро. Об этом сообщил сайт Dutch News.

По данным источника, состав въехал в ограждение в конце путей на открытой станции. На портале сообщается, что ночью поезд выехал за пути и застрял на скульптуре на высоте десяти метров.

В Dutch News отмечают, что машинист сам покинул состав, пассажиров в транспорте не было.

"Хвосты китов" изготовил из полиэстра голландский архитектор Маартен Струйс. Скульптуру возвели в водоеме в конце путей еще 18 лет назад, в 2002 году.

А в московском метро музыкант в костюме работника коммунальных служб стал музыкантом. Мужчина привлек внимание граждан, исполнив соло на метле.

Проезд на двух линиях метро по утрам стал дешевле

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