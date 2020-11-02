"Хвосты китов" в Нидерландах спасли поезд от падения в воду

Фото: AP Photo/Peter Dejong
Скульптурная композиция "Хвосты китов" в Спейкениссе в Нидерландах предотвратила падение в воду поезда метро. Об этом сообщил сайт Dutch News.
По данным источника, состав въехал в ограждение в конце путей на открытой станции. На портале сообщается, что ночью поезд выехал за пути и застрял на скульптуре на высоте десяти метров.
В Dutch News отмечают, что машинист сам покинул состав, пассажиров в транспорте не было.
"Хвосты китов" изготовил из полиэстра голландский архитектор Маартен Струйс. Скульптуру возвели в водоеме в конце путей еще 18 лет назад, в 2002 году.
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