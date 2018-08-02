Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избранная в отношении генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова мера пресечения не может препятствовать ему в выезде из Армении. Об этом рассказал пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян, передает РИА Новости.

Специальная следственная служба Армении обвинила Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог, а 30 июля его адвокат Мигран Погосян попросил следователей разрешить обвиняемому выезжать из страны.

"Хачатуров может на некоторый период покинуть Армению", – сказала Оганджанян и подчеркнула, что защита генсека ОДКБ об этом уже знает.

По уставу ОДКБ генсек и его семья пользуется привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян в свою очередь заявил, что сейчас ведутся интенсивные консультации с партнерами по поводу замены генсека ОДКБ.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования.

Мартовские акции протеста переросли в беспорядки и столкновения митингующих с правоохранительными органами, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.