В Армении брату Сержа Саргсяна запретили покидать страну

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В Армении следователи взяли подписку о невыезде с брата, племянника и племянницы экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Родственников бывшего президента страны подозревают в незаконном обогащении, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Специальной следственной службы.

Как сообщается, в отношении Левона, Нарека и Ани Саргсянов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Члены семьи Саргсяна должны были задекларировать свое имущество, так как он работал послом по особым поручениям.

Во время обыска в доме, где живут Левон, Нарек и Ани Саргсяны, были обнаружены и изъяты договоры банковского вклада на сумму около 6,8 миллиона долларов на их имена. Изъятое не было задекларировано.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".

Левон Саргсян с 1998 года работал послом в Сирии, Тунисе и Иордании. С 2010 года он работал послом по особым поручениям.