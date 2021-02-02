Меркель заявила, что все граждане ФРГ смогут привиться до конца сентября

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что все граждане Германии смогут получить вакцину от COVID-19 до конца сентября текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Даже если не будут допущены новые вакцины до конца лета, до конца сентября, 21 сентября каждый получит приглашение на прививку", – сказала Меркель не немецком телевидении.

Ранее канцлер высказалась против предоставления привилегий гражданам, которые вакцинировались против COVID-19. Об этом Меркель заявила после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний, на которых рассматривались вопросы вакцинации населения. При этом она не исключила, что людям придется делать прививки от коронавируса многие годы, как и в случае прививок от гриппа.