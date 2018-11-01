Британские компании получат доступ к рынку ЕС после Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила с властями Евросоюза сделку, обеспечивающую британским компаниям доступ к европейским рынкам после Brexit. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщает газета The Times.

Стороны достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг и обмена информацией. При этом ключевые вопросы, в частности, доступ Лондона к единому европейскому рынку товаров, еще предстоит решить.

Жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза на референдуме в июне 2016 года. Отделение поддержали 51,9% избирателей. Ожидается, что выход состоится в марте 2019 года. Переговоры между Великобританией и ЕС сопровождаются трудностями, связанными с условиями договора о выходе. Так, сложности возникли из-за позиции Северной Ирландии, которая находится в составе Великобритании, но не хочет выходить из ЕС.

