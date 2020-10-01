В Турции опровергли претензии к экипажу самолета из РФ, участвовавшему в тушении пожара

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Турецкие власти не требовали объяснений от экипажа российского самолета-амфибии Бе-200, который принимал участие в тушении пожара в Анталье, сообщил член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Ранее СМИ писали, что власти Турции попросили информацию у экипажа российского самолета, арендованного для борьбы с лесными пожарами. Отмечалось, что самолет пролетел близко к жилым зданиям в Ларе, чем вызвал беспокойство жителей.

Как объяснил Моллаев, забор воды происходил из ближайшего удобного водоема по всем правилам пожаротушения. Лесной же пожар произошел рядом с домами, над которыми пролетал самолет.

"То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому пониманием, никаких объяснений от нас не требовали", – сказал он, передает РИА Новости.

По его словам, маршрут определяется по согласованию с диспетчером, а точка забора воды определяется по заранее согласованному плану.



Он не исключил, что в Ларе по незнанию кто-то подумал, что самолет падает в воду. Но на самом же деле он ее забирает, и делать это он может только на лету, объяснил Моллаев.

Воздушные суда прибыли в Турцию в июне 2020 года. Российские пилоты помогают тушить лесные пожары. Экипажи планируют задействовать и уже используют в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.