Турция потребовала объяснений от тушивших пожары пилотов из России

Представители регионального управления лесного хозяйства Анталии в Турции обратились к пилотам российских самолетов, арендованных на тушение пожаров, с просьбой объяснить свои действия. Об этом сообщает News.ru.

Инцидент произошел 28 сентября. Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС набирали воду для борьбы с огнем и пролетели слишком близко к массиву жилых зданий, чем вызвали беспокойство горожан.

Воздушные суда прибыли в Турцию в июне 2020 года. Российские пилоты помогают тушить лесные пожары. Экипажи планируют задействовать и уже используют в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

Ранее два ландшафтных пожара ликвидировали в Воронежской области Российской Федерации. Одно из возгораний произошло на площади 50 гектаров, другое – 25 гектаров.

