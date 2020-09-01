Трамп вступился за 17-летнего юношу, расстрелявшего двух мародеров

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Дональд Трамп высказался в защиту 17-летнего парня, который несколько дней назад застрелил двоих протестующих, сообщает "Экспресс газета".

Убийства произошли в Кеноше, штат Висконсин. Кайл Риттенхаус примкнул к тем, кто противостоит демонстрантам Black Lives Matter. Во время беспорядков толпа кинулась на парня, и тот, упав на землю, открыл по ним огонь. В результате погибли двое мужчин, еще один ранен.

Молодой человек задержан. По мнению же американского лидера, Кайл действовал в порядке самообороны.

Трамп предположил, что молодой человек пытался убежать от протестующих, но упал, после чего они напали на него всей толпой.

"Сейчас это расследуется, но я думаю, что у него были действительно очень большие проблемы. Его, вероятно, убили бы", – сказал президент США.

Не осудил Трамп и своих сторонников, которые стреляли гранулами краски во время столкновения с контрпротестующими в Портленде, штат Орегон.

"Краска – это все же не пули. А ваши сторонники застрелили молодого джентльмена – уже не краской, а пулей. И я думаю, что это позор", – заявил Трамп.

Накануне Дональд Трамп заявил, что что насилие в охваченных беспорядками городах можно прекратить только при помощи силы. Глава государства также подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.

По словам Трампа, жители Портленда, как и всех других городов, хотят правопорядка, а леворадикальные мэры-демократы не могут этого сделать. Президент также подчеркнул, что настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.

Акции протеста в Портленде продолжаются более 90 дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.