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1 августа, 20:15

Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала

за рубежом происшествия

Фото: АР/Francois Mori

Эйфелеву башню во Франции закрыли для посетителей из-за забастовки персонала. Об этом передает РИА Новости.

"В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены. Мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", – заявили в пресс-службе компании-оператора башни SETE.

"Из-за забастовки башня закрыта с четырех часов вечера. Посетители, у кого уже есть билеты, проверьте пожалуйста свою электронную почту, чтобы получить больше информации. Мы сожалеем о доставленных неудобствах", – говорится в сообщении официального аккаунта башни Twitter.



Ранее сообщалось, что забастовка, заявку на проведение которой подал персонал, пройдет в среду, однако позднее она была перенесена на четверг.

В прошлом году достопримечательность посетили более шести миллионов человек.

Эйфелева Башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля. Сначала ее планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, однако, Башня полюбилась туристам и стала главным символом Парижа.

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