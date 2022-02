Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала

Эйфелеву башню во Франции закрыли для посетителей из-за забастовки персонала. Об этом передает РИА Новости.

"В настоящее время переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены. Мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", – заявили в пресс-службе компании-оператора башни SETE.

"Из-за забастовки башня закрыта с четырех часов вечера. Посетители, у кого уже есть билеты, проверьте пожалуйста свою электронную почту, чтобы получить больше информации. Мы сожалеем о доставленных неудобствах", – говорится в сообщении официального аккаунта башни Twitter.

LAST MINUTE INFORMATION : Due to a strike, the Eiffel Tower is closed since 4:00 pm (16h00).

Visitors with tickets, please check your mailbox for further information.

We are trully sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/oTpHFrXYFH