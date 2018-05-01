Трамп прокомментировал появление в СМИ вопросов Мюллера по "российскому делу"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал список вопросов, которые для него написал спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российское дело". Перечень опубликовало издание New York Times.

"Настолько позорно, что вопросы о российской охоте за ведьмами "просочились" в СМИ...Нет вопросов о сговоре. О, я понимаю...у вас есть сфабрикованное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не было, и расследование, которое началось с просочившейся в СМИ секретной информации. Замечательно!" – цитирует Трампа "Газета.ру".

В перечне Мюллера, согласно материалам издания, есть 50 вопросов. Многие из них касаются предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор намерен понять, не мешал ли нынешний глава государства свершению правосудия.

После избрания Трампа Вашингтон обвинил Россию во вмешательстве в выборы, а самого главу Белого дома в связях с Москвой. В Кремле обвинения категорически отвергают.

Первый приговор по "российскому делу" был вынесен судом США в апреле 2018 года. Адвоката Алекса ван дер Зваана приговорили к 30 дням тюремного заключения за дачу ложных показаний в рамках расследования.

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