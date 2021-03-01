Пашинян попросил прощения за все свои ошибки

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На митинге своих сторонников в Ереване премьер Армении Никол Пашинян извинился перед своими соотечественниками за ошибки и назвал своим главным достижением установление власти народа, сообщает РИА Новости.

На площади Республики предположительно собралось не меньше 10 тысяч сторонников премьера.

"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки", – сказал Пашинян.

Премьер отметил, что решать, кто будет у власти, должен только народ. Он добавил, что не позволит отобрать власть у людей.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ на это глава кабмина освободил от должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна. Он заявил, что не поддерживает ни одну из политических партий.

Позднее стало известно, что после отказа президента Никол Пашинян намерен повторно направить ему предложение об увольнении Гаспаряна. Теперь Саркисян должен будет в течение трех дней или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.